Carreta pega fogo e trânsito ficou lento na BR 116 reta da Coalhada

Uma carreta pegou fogo enquanto transitava na noite de ontem (16), na altura do KM 649, trecho conhecido como Reta da Coalhada, no perímetro do município de Jaguaquara. Por conta do incêndio, que não resultou em vítimas, a estrada ficou totalmente interditada, sendo o trânsito liberado aos poucos, por volta das 23h, com o monitoramento de equipes da Polícia Rodoviária Federal e Concessionária ViaBhia, mas deve permanecer com sistema pare/siga até a manhã desta quinta-feira, conforme apurou o Blog Marcos Frahm. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio que destruiu o veículo, mesmo com os bombeiros do 8ºGBM sendo acionados. No último domingo (13), outra carreta havia sido destruída por incêndio na BR-116, nas proximidades do posto da PRF, em Jequié. Informações: Blog Marcos Frahm

