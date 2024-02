Carreta pega fogo e trava trânsito na BR 116 próximo a Irajuba

Um incêndio registrado em um caminhão que transitava no sentido Sul da Rodovia Santos Dumont BR-116, trecho do município de Irajuba, no Vale do Jiquiriçá, no Sudoeste baiano deixou a estrada interditada durante um longo período da manhã desta quinta-feira (14).

De acordo com informações levantadas pelo Blog do Marcos Frahm, a carreta baú sider, transportando um carregamento de placas de energia solar pegou fogo na altura do km 601, trecho conhecido como KM 70, provocando a interdição total da pista, que teve o trânsito liberado de forma gradativa a partir das 11h40, depois de um trabalho de combate a incêndio realizado por equipes do Corpo de Bombeiros e da Concessionária Via Bahia. Não houve vítima no incêndio e as causas não foram informadas. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

