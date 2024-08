Carreta que transportava cerveja tomba em serra na BA-026, em Maracás

Após o tombamento de um caminhão transportando um carregamento de goiaba no início da manhã, no trecho da BA-026, no povoado de Pé de Serra, município de Maracás, no Vale do Jiquiriçá, outro acidente foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (07), em uma serra sinuosa da mesma rodovia, na mesma região de Pé de Serra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual -PRE, desta feita, uma carreta arregada de cerveja tombou, parando atravessada na pista, provocando a interdição da via. Ainda segundo a PRE, não houve vítima nos dois acidentes. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

