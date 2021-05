Carreta tenta atravessar Avenida Tote Lomanto e fica ” enganchada”.

No final da tarde de hoje (14), o motorista de uma carreta cegonha, descia a Nestor Ribeiro e atravessava a Avenida Tote Lomanto, sentido Avenida Siqueira Campos, quando literalmente o veículo ficou enganchada, obstruindo o trânsito em toda Avenida. Populares estão no local, tentando ajudar o motorista a sair do local. Neste local não é o primeiro incidente desse tipo, que acontece com veículos de carga.

