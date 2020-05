Carreta tomba na Serra do Mutum e ladrões roubam a carga

Uma carreta que transportava produtos diversos e que teria saído de Guarulhos/SP com destino a Fortaleza/CE tombou na noite deste sábado (16) após cair na sargeta às margens da BR-116, na altura do KM 642, na Serra do Mutum, trecho do município de Jaguaquara.

De acordo com informações do motorista ao Blog Marcos Frahm, o acidente ocorreu por volta das 22h de sábado, e ele nada sofreu.

Momentos após o tombamento vazou informações nas redes sociais e o fato atraiu populares ao local, inclusive saqueadores, que saquearam parte da carga, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal – PRF, que quando chegou ao local moradores da região já teriam praticado o saque. Informações e foto: Blog Marcos Frahm

