Carro com recém-nascido que saiu de Jequié capota na BR 330

Um automóvel modelo CrossFox capotou no início da tarde dessa segunda-feira (11) nas imediações da Curva do Engenho, trecho da BR-330, no município de Ipiaú. Segundo informações apuradas pelo Site “Giro Ipiaú”, o veículo era ocupado pelo motorista, um casal com um recém-nascido e a avó do bebê. A família retornava de uma maternidade em Jequié e seguia com destino à Dário Meira quando ocorreu o acidente. A causa do capotamento não foi esclarecida. Os ocupantes saíram praticamente sem ferimentos. Apenas a avó do recém-nascido reclamava de dores em um dos braços e foi socorrida até o Hospital Geral de Ipiaú. Informações e Foto: Giro Ipiaú

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários