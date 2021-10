Carro que seguia com destino a cidade de Jequié capota na BR 330

Um automóvel modelo Uno, de cor vermelha, placa de Ilhéus, capotou após o condutor perder o controle da direção do veículo, que saiu da pista e capotou em um barranco às margens da BR-330, próximo a região da Baixa Alegre, no município de Ipiaú. No momento do acidente a pista estava escorregadia devido à chuva.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente, mas não encontrou nenhum ocupante do veículo. Um morador de Ipiaú informou que prestou assistência a mulher que conduzia o veículo. Ainda conforme as informações, a condutora, que viajava sozinha, sofreu apenas um arranhão em uma das pernas. O veículo saiu de Ilhéus e seguia com destino à Jequié, onde reside familiares da condutora. Informações: Site Giro Ipiaú

