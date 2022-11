Casa de Jequieense pega fogo e ela pede doação; ASSISTA

A redação do Blog Jequié Urgente, foi até a rua Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro, onde conversamos com a senhora ARISNEIA LOPES AMARAL, 49 anos. A residência da dona ARISNEIA, acabou pegando fogo, devido a uma ligação elétrica. Agora, ela está precisando de doação em móveis e até alimentação. Quem poder ajudar está Jequieense, entre em contato pelo telefone 73 98833-7335. A senhora ARISNEIA, está desempregada e teve uma fratura no Fêmur e ainda está em recuperação. Vamos fazer a corrente do bem e ajuda está Jequieense.

