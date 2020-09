Casa Militar da Bahia completa 100 anos com atuação discreta e foco no planejamento das ações

Uma instituição centenária que atua nos bastidores do Governo do Estado e tem na discrição e planejamento as ferramentas para a realização de um trabalho bem feito. Assim pode ser descrita, ainda que brevemente, a Casa Militar do Governador do Estado da Bahia, que completa 100 anos nesta quinta-feira (15). Criada em 1920, durante a gestão do governador JJ Seabra, a Casa Militar trabalha para assistir ao governador durante o exercício de suas funções, bem como realizar a segurança pessoal do chefe do executivo, de seus familiares, incluindo áreas internas e externas da Governadoria e residência oficial do chefe do poder executivo baiano. O amplo leque de atividades inclui ainda a segurança de chefes de Estado e de todas as autoridades convidadas pelo governo baiano em visita ou missão oficial na Bahia. Um trabalho que inclui o planejamento e a execução dos serviços relativos ao transporte terrestre e aeroviário do governador e dos visitantes oficiais e de outras autoridades.

A Casa Militar também se configura como espaço importante de aprendizado para os policiais que desempenharam suas atividades no órgão. O coronel da reserva e agora assessor especial da Casa Militar, Júlio Pinheiro, relembra a sua experiência de 16 anos. “O policial que se desloca para a Casa Militar aprende muito e se especializa no relacionamento com os órgãos de Estado. É possível ter uma visão estratégica porque deixa de ser apenas policial militar para ter um conhecimento da área sistêmica do governo”. Fotos: Paula Fróes/GOVBA

