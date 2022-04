Casal é detido em flagrante acusado de extorsão mediante seqüestro em Jequié

Um cidadão procurou o efetivo da Base Móvel do 19º BPM afirmando que estaria sendo mantido em cárcere privado e vítima de extorsão. Segundo o denunciante, naquele momento ele estava no centro da cidade com seus algozes para sacar a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais).

De imediato, a guarnição identificou uma mulher que estaria junto à vítima, que alegou ser sua sobrinha.

Com o auxílio de outra viatura, os policiais foram até a casa da vítima, onde seus familiares relataram seu desaparecimento por 14 dias. Em seguida, os Militares dirigiram-se ao local do suposto cárcere, encontrando um homem, esposo da mulher que acompanhava a vítima no centro. Durante a busca pessoal ainda foi encontrada a chave do veículo da vítima, bem como seus documentos pessoais em posse dos suspeitos, além de dois celulares. Ambos foram conduzidos para a Delegacia Territorial onde foi lavrado flagrante por extorsão mediante sequestro. Informações: ASCOM/19º BPM

