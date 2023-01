Casal executado a tiros em Jequié

Por voltas das 04:00 horas da manhã desta segunda-feira (23), homens armados invadiram uma residência na rua do Arame, bairro do Curral novo e executaram um casal. A polícia foi acionada juntamente com o Departamento de Polícia Técnica, onde foi feito o levantamento cadavérico.

o casal foi identificado como ADRIEL BARBOSA RIBEIRO E CARINE DE JESUS SANTOS. segundo informações, as vítimas foram mortas com tiro de espingarda calibre 12 e de pistola. A polícia civil já está investigando para saber os motivos da execução e chegar até os autores do fato.

