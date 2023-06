Casal Jequieense participa e é destaque no desafio “Suba 100 de ciclismo” , em Santa Terezinha

Aconteceu no último final de semana na cidade de Santa Terezinha, o desafio “Suba 100 de ciclismo”, uma das mais tradicionais provas de Mountatainn Bike do Brasil. O evento reuniu mais de 1.500 ( mil e quinhetos), atletas de mais de 12 estados do País. Entre os competidores, dois em especial estavam entre eles. O casal Jequieense Chico da Compuserv e sua esposa Ângela. Amantes do ciclismo, o casal não só participou do evento como também se destacaram nos mais de 160 quilômetros de extensão. Trilhas estreitas, curvas desafiadoras e um cenário paradisíaco para os atletas. Chico e a esposa Ângela, sempre treinaram juntos e participaram representando a cidade de Jequié em vários eventos realizados não só na Bahia como também em outros estados.

