Casos de Gripe H3N2 aumentam e atendimento em UPA triplica em Jequié

Um surto de síndrome gripal tem assustado pessoas em todo Brasil. Aqui em Jequié, os casos tem aumentado muito e os atendimentos na UPA tem triplicado. Centenas de pacientes tem comparecido a Unidade de Pronto Atendimento com a síndrome gripal e lotado a recepção do local. Muitas pessoas chegam e acabam querendo atendimento rápido. Mas, devido ao grande número de pessoas que estão procurando a unidade de saúde, esse atendimento tem sido feito primeiro para paciente que estão com sintomas mais graves, como falta de ar, febre muito alta, lábios azulados e muita dor no peito.

Vale salientar aos pacientes que estão com sintomas mais leves da gripe, que procure os Postos de Saúde do seu bairro, que funcionam diariamente das 08Hs às 17Hs. Já nos casos mais GRAVES, esses sim podem procurar a UPA ou HGPV. Os sintomas mais leves são, dor de cabeça, dor na garganta, tosse e coriza. Continue usando máscara e higienizando as mãos com álcool gel.

