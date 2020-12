Cavalo enrolado com arame agoniza e morre na Rua Costa Brito em Jequié

Na manhã de hoje (23), um cavalo apareceu todo enrolado com arame na rua Costa Brito, Centro de Jequié. O animal agonizou bastante até que infelizmente acabou morrendo no local. Em pouco tem um caminhonete com 03 homens apareceram e retiraram o animal da via pública. Até o momento, não foi informado para nossa reportagem o que de fato teria acontecido com o animal. As pessoas que presenciaram o anime agonizando, ficaram bastante revoltadas com a situação.

