Cavalo morre enforcado pela própria corda em terreno na Caixa D’água em JEQUIÉ

No início da tarde de hoje (01), moradores entraram em contato com nossa redação, para chamar a atenção de um animal de grande porte (Cavalo), morto em via pública. Os moradores da rua Bueno Aires, Caixa D’água, Joaquim Romão, pediram o apoio da prefeitura municipal, para enviar uma máquina retro – escavadeira, para auxiliar na retirada do animal.

Segundo os próprios moradores nos informaram, vários carroceiros deixam os animais amarrados sempre a noite, depois de um dia exaustivo de trabalho. Esse animal em questão, estava amarrado, caiu de um barranco e morreu enforcado. Os proprietários destes animais, tem que ter uma maior responsabilidade com os animais.

