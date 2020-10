Cavalo que caiu em buraco mesmo com a solidariedade de voluntários não resiste e morre

Recentemente foi Sancionada a lei Lei 1.095/2019 que aumenta punição para maus–tratos de animais. Com o objetivo de frear os maus–tratos contra animais, a, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus–tratos, ferir ou mutilar animais.

Aqui em Jequié durante a semana, um vídeo de uma cavalo que teria caído em um buraco no Distrito Industrial de Jequié, sensibilizou a comunidade. Homens do 8ºGBM foram até o local, onde tiraram o animal do local, deram água e fizeram de tudo para que o mesmo ficasse de pé. Devido o seu estado crítico de saúde ele não conseguiu se levantar. Voluntários de uma ONG chamada Aprovanimal e um veterinário também estiveram no local, onde foi feita a aplicação de 10 litros de soro com vitaminas, e tentaram de todas as formas ajudar o animal, que infelizmente não resistiu e morreu. Funcionários da prefeitura foram até o local na manhã de hoje (08), para retirar o animal morto do local.

A suspeita é que o dono do animal, amarrou o mesmo na localidade para comer a pastagem do local, e o mesmo ficou ali por vários dias sem água e tenha caído de fraqueza. Chamamos a atenção de pessoas que tem cavalos, que o utilizam para trabalhar em carroças, que tenham mais atenção e cuidado com os mesmo.

