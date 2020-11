Cavalo solto na BR 330 provoca acidente e deixa casal ferido em Jequié

No início da tarde de hoje (26), um acidente envolvendo um casal que estavam em uma motocicleta, foi registrado na BR 330, próximo a um motel na entrada da cidade de Jequié. Segundo informações, o casal transitava pela BR 330 quando se depararam com um cavalo no meio da rodovia, o motociclista não teve como desviar e acabou se chocando com o animal. Uma unidade do SAMU foi acionada e levou as vítimas para a emergência do HGPV com escoriações.

Chamamos a atenção para a falta de responsabilidade dos donos desses animais, que deixam os mesmos as margens das rodovias e sem cuidado algum. Vários acidentes já aconteceram, principalmente na BR 330 por conta de animais soltos.

