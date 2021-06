CEEP Régis Pacheco Jequié, realizou no estacionamento o “Drive na Roça”.

Os festejos juninos na rede estadual de ensino tiveram que ser adaptados à realidade atual, que exige distanciamento social para conter a proliferação do Coronavírus. Ontem terça-feira (22), no estacionamento do Centro Estadual de Educação profissional (CEEP) Régis Pacheco, em Jequié, foi realizado o “Drive na roça”, evento marcado pela entrega do material didático aos professores e orientações para o planejamento pedagógico, ao som de músicas juninas e oferta de alimentos típicos aos docentes que passaram no circuito. Já o Colégio Estadual Lomanto Júnior, em Juazeiro, levou a alegria contagiante do São João para as Atividades Curriculares Complementares (ACCs), a estudantes dos ensinos Fundamental e Médio e da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

A diretora do CEEP Régis Pacheco, Fannie Sampaio, explicou que o “Drive na roça” teve como objetivo promover a integração da equipe docente, seguindo todos os protocolos de segurança, neste período de suspensão das atividades presenciais. “Para este momento, preparamos a entrega de alimentos típicos, bem como preparamos uma ornamentação contextualizada à época festiva. Os docentes passaram neste circuito e receberam as guloseimas e o material didático. Além de atenuar a saudade que o distanciamento proporciona à comunidade escolar, o momento também serviu para o aprimoramento do pedagógico por meio da disponibilização de material didático e documentos norteadores que foram entregues aos docentes”, relatou.

