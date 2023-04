Celebrações da Semana Santa incrementam turismo religioso no interior da Bahia

Um dos segmentos turísticos mais importantes da Bahia é o religioso católico, pelo número de igrejas históricas espalhadas por todo o estado e roteiros que incluem santuários e celebrações da fé do povo baiano. As tradições ganham um significado especial na Semana Santa, que atrai muitos visitantes a municípios do interior.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia, a Procissão do Fogaréu será realizada, nesta quinta-feira (6), em Serrinha, na zona turística Caminhos do Sertão, e completa 90 anos. A comemoração tem o apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). Fiéis fazem o trajeto de cinco quilômetros, da Catedral de Serrinha até a Colina de Nossa Senhora de Santana, levando tochas e velas acesas, para reviver o sofrimento de Jesus. São esperados 35 mil visitantes, a maioria dos 20 municípios da região sisaleira.

“Pessoas saem de casa e buscam a direção de algum lugar que represente o sagrado, a chamada fé peregrina. Por isso, idealizamos a criação de um espaço de acolhimento para esse tipo de turista, e esperamos contar com a ajuda do Estado”, sinalizou o pároco da Catedral de Serrinha, George Roberto.

Em Bom Jesus da Lapa, nos Caminhos do Oeste, cerca de 15 mil visitantes são esperados, nesta semana, para as celebrações da Igreja Católica, em parceria com a Setur-BA. O ponto alto acontece na Sexta-feira da Paixão, quando romeiros da Bahia e de outros estados e moradores da cidade sobem a gruta do Bom Jesus, com 90 metros de altura, reproduzindo a via sacra.

“Temos uma tradição muito bonita, que começa às 5h da manhã, com os fiéis subindo a gruta. As manifestações seguem durante todo o dia, inclusive com a encenação da Paixão e Morte de Cristo, realizada pelo grupo de teatro da igreja”, relatou o reitor do Santuário da Lapa, padre João Batista.

No município de Monte Santo, nos Caminhos do Sertão, os atos de fé são marcados pela procissão que percorre dois quilômetros até o Santuário de Santa Cruz, na Serra do Araçá, na sexta-feira também. A estimativa é que 10 mil pessoas participem da celebração.

Já em Esplanada, na Costa dos Coqueiros, o destaque é o espetáculo da Paixão de Cristo, realizado há 26 anos em pontos do município. Considerada a maior encenação teatral a céu aberto do litoral norte baiano, ela deve atrair quatro mil visitantes de cidades da região. A apresentação tem o patrocínio da Setur-BA.

“A Semana Santa faz parte da origem do nosso município, que é muito ligado à fé católica. Entramos para o roteiro do turismo religioso da Bahia, em parceria com o Governo do Estado, para incrementar o segmento, atraindo um número maior de turistas”, destacou o prefeito de Esplanada, Nandinho da Serraria. Informações e Foto: ASCOM/ SETUR

