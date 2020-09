Celulares Xiaomi a preço de custo, só nesta terça (08/09) na D&D Celulares

Não perca, só nesta terça (08/09), toda linha XIAOMI a preço de custo. Temos Note 8 e 9, e mais, leve seu usado para avaliarmos e recebermos na troca. Temos também películas 6D para aparelhos de diversas marcas e modelos, acessórios especiais, recarga de todas operadoras, e uma assistência técnica própria, com garantia no serviço e pagamento facilitado no cartão de crédito. Loja 01 (foto) – Interior do Antigo Mercado Municipal (Praça da Bandeira). Whatsapp (73) 9 8816-9313. Loja 02 – Em frente ao G Barbosa, no antigo Mercado Municipal, parte externa. (73) 9 8867-3986

Comentários no Facebook:

Comentários