Cemitérios de Jequié estão todos com muito mato e em situação precária

Sempre recebemos aqui em nossa redação, denúncias de pessoas que vão sepultar entes queridos nos cemitérios de Jequié e o que encontram são locais em situação precária. Muito mato, sujeira e restos de caixões com restos mortais espalhados pelos cemitérios. As fotos que ilustram essa matéria, foram tiradas por o familiar que na tarde de ontem (30), foi ao cemitério São Lázaro, Jequiezinho, fazer o sepultamento de uma pessoas, e literalmente ficou com medo de ser pico por algum animal peçonhento. A partir de Janeiro de 2021, a secretária de serviços públicos do município de Jequié, tem que ter um plano de trabalho, para manter sempre os cemitérios condições, para que as pessoas que vão sepultar alguém, não se assuste com tanto mato e sujeira.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários