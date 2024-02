Centenas de moradores de Manoel Vitorino recepcionam o Governador com protesto; ASSISTA

Em visita institucional ao interior do Estado, nesta quarta-feira (14), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, foi recepcionado em Manoel Vitorino por um grande protesto dos moradores da localidade, que lutam pela melhoria dos serviços do abastecimento de água, tanto na sede quanto na Zona Rural do município.

A população recebeu o governador com faixas de pedido de socorro, bandeiras, tanques plásticos de água vazios e uma saraivada de apitos. O movimento teve o objetivo de chamar a atenção do chefe do executivo estadual para o problema que é histórico e que afeta centenas de famílias.

Na última sexta-feira (09), os moradores da cidade, revoltados com a insistente falta d’água, já haviam feito uma manifestação jogando ovos em uma unidade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). De acordo com os residentes, o problema com o fornecimento de água acontece há dois meses e o fornecimento somente é liberado por cerca de 10 minutos por dia, em cada lado da cidade. O governador Jerônimo Rodrigues ainda não se pronunciou sobre a situação.

