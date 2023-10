Centenas de pessoas participaram da Inauguração do Mirante da Serei em Jequié. ASSISTA

No aniversário de 126 anos do município de Jequié, a prefeitura da cidade inaugurou o “Mirante da Sereia”, na Barragem da Pedra. O local já existia desde a construção da Barragem, porém, nem um gestor municipal ao longo de décadas, teve a brilhante ideia de revitalizar e transformar o local em um ponto turístico da cidade. O Mirante era o local onde pessoas que trabalhavam na construção da Barragem da Pedra, fazia suas refeições a época, engenheiros olhavam a obra de construção e distribuía o material para construção. O local também foi palco para políticos fazerem a inauguração da Barragem da Pedra em 1969.

Muitos ciclistas já frequentavam o local, que tem uma vista linda do Lago e um por do sol inexplicável. A prefeitura limpou, concretou, fez pergolado, iluminou o local e colocou bancos em madeira para as pessoas sentarem e apreciarem a vista. Na inauguração desta quarta-feira (25), Centenas de pessoas e autoridades políticas do município fizeram um belo evento. A reportagem do Jequié Urgente, entrevistou o prefeito do município Zé Coca, como tambem o Deputado Estadual Hassan Iossef e o Deputado Federal Leur Lomanto Jr. ASSISTA LOGO A BAIXO

