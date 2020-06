Centenas de terrenos particulares levam risco a saúde da população de Jequié

Diariamente recebemos dezenas de denuncias de terrenos com muito mato, lixo, sujeira e focos do mosquito transmissor da Dengue. Desa vez, os moradores da Praça Juracy magalhães, jequiezinho, nos enviaram fotografia onde mostra um terreno na mesma situação. Aparentemente abandonado, com muito mato e ainda uma situação pior, um reservatório de água sem tampa de proteção, que pode virar um criatório do mosquito Aedes Aegypti, que transmite a Dengue e chikungunya.

Neste caso, os moradores entraram em contato com a proprietária, que fez pouca questão de resolver o problema. Também ligaram para o setor de serviços públicos da prefeitura de Jequié, e foram informados que deveriam procurar o ministério publico do município.

Enquanto nada acontece, os moradores tem que conviver com ratos, pernilongos, cobras e o risco de ficarem doentes pela irresponsabilidade de proprietários que fazem pouca questão do bem – está do próximo.

