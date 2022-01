Central de Arrecadação em Jequié recebe donativos enviados pelo Comando de Policiamento da Região Sudoeste

O comando de Policiamento da Região Sudoeste, (CPRSO), enviou para Jequié donativos para serem distribuídos para famílias que foram atingidas pelas chuvas na cidade e na Região. Todas as doações chegaram na manhã de ontem (05), no Ginásio de Esportes Anibal Brito. O comandante do 19ª BPM, Ten Cel Reinaldo, esteve presente acompanhado do subcomandante da unidade, Maj Francisco, equipes da Ronda Maria da Penha, Equoterapia e do Secretário de Governo de Jequié, Hassan Iossef. Os donativos foram trazidos em parceria com a empresa Jequieense Petyan, que deu suporte na logistica.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários