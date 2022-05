Central de Vacinação infantil contra Covid-19 no Tiro de Guerra 06.009 foi desativada.

A prefeitura de Jequié através da Secretaria de Saúde, informou que a Central de Vacinação contra Covid-19 que funcionava no Tiro de Guerra 06.009, foi desativada e as pessoas estão sendo direcionadas para as unidades de saúde do município. A central que funcionava no Tiro De Guerra, estava vacinando crianças de 05 à 11 anos. Vale lembrar, que a 4ª dose da vacinação, está sendo aplicada em idosos com 60 anos ou mais.