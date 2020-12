Central do CadÚnico e Bolsa Família retomam atividades presenciais em Jequié

Após oito meses de funcionamento limitado devido às restrições impostas para preservação da saúde pública, a Secretaria de Desenvolvimento Social reabriu a Central do Cadastro Único e do Bolsa Família, voltando a operar na modalidade presencial na manhã desta segunda-feira, dia 07. Mesmo com sua sede fechada ao público, nos últimos oito meses foi registrada uma média mensal de 2.500 (dois mil e quinhentos) atendimentos remotos para a realização de novos cadastros, atualização dos já existentes, sanar dúvidas e manter ativos os benefícios do Bolsa Família e do Benefício da Prestação Continuada (BPC), um similar de aposentadoria paga a idosos e deficientes que têm renda inferior a R$ 522,50, ou meio salário mínimo per capita – segundo informações da gestora da Central, Railda Pires.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários