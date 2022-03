CEO da Largo Vanádio de Maracás concorre ao Prêmio Personalidades do Ano

O CEO da Largo Vanádio de Maracás, Paulo Misk, está concorrendo ao Prêmio Personalidades do Ano do Setor Mineral. A premiação é promovida pela revista Brasil Mineral, um dos meios de comunicação mais importantes do segmento, que indicou os nomes mais relevantes do cenário brasileiro atual. Misk concorre em Gestão Empresarial, pela agregação de valor à cadeia produtiva do município de Maracás e desenvolvimento do uso do vanádio no setor de energia. Na mesma categoria, estão Eduardo Ledsham (CEO da Bamin) e Ricardo Carvalho (CEO da Companhia Brasileira de Alumínio).

“Esta indicação simboliza o reconhecimento de um trabalho que vem sendo construído ao longo de quase oito anos por todo o time da Largo. Independentemente do resultado, já nos sentimos honrados em participar dessa iniciativa, que revela o impacto positivo que a Largo Vanádio de Maracás representa para a região e para todo o país”, declara o CEO.

No total, 18 lideranças de companhias brasileiras participam da disputa, que destaca também as categorias Implementação de Práticas de ESG, Inovação Tecnológica, Exploração Mineral, Liderança Feminina e Pioneiros da Mineração. Agora, caberá ao público escolher quem leva o prêmio em cada uma delas, através de voto direto no site www.personalidadesdoano.brasilmineral.com.br. A votação segue até esta sexta-feira, dia 25.

