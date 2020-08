Cestas Básicas são doadas pelo 8ºGBM e Ronda Maria da Penha em Jequié

Vinte e cinco mulheres, provedoras das famílias, receberam cestas básicas através de uma parceria entre o 8º Grupamento de Bombeiros Militar (8ºGBM/Jequié), e a Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar (PM). A iniciativa faz parte das atividades do “Agosto Lilás”, mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O objetivo da parceria é minimizar o sofrimento dessas mulheres e buscar a conscientização sobre a proteção, o respeito e a dignidade, inerentes a todo ser humano.

As cestas contendo materiais de higiene pessoal e alimentos não-perecíveis foram arrecadadas através da campanha “Quarentena Solidária”, idealizada e realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). Todas as mulheres contempladas com os donativos são cadastradas no projeto “Por Elas”, da Ronda Maria da Penha, em Jequié e estão em situação de vulnerabilidade social.

A Lei Maria da Penha atua para proteger as mulheres vítimas do agressor e interromper o processo conhecido como escalada de violência – na qual a intensidade das agressões aumenta ao longo do tempo. Os policiais militares da Ronda Maria da Penha também realizam visitas frequentes a essas mulheres para o cumprimento de medida protetiva de urgência concedida às vítimas de violência doméstica. Foto Reprodução

