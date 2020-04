Chega a 197 os casos suspeitos de Covid-19 na cidade de Vitória da Conquista

Até o dia de ontem quinta-feira (2), 11 casos suspeitos de coronavírus foram descartados laboratorialmente e outros 16 foram notificados com suspeita clínica e epidemiológica de infecção pelo Covid-19 em Vitória da Conquista, que já registrou 197 notificações até às 17h de ontem.

Boletim epidemiológico atualizado, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, mostra que das 197 notificações de casos suspeitos: 84 foram descartados laboratorialmente, 5 por vínculo epidemiológico* e 1 caso confirmado. Outros 66 casos estão aguardando resultado das amostras enviadas ao Lacen, em Salvador, e 41 aguardam coleta.

Após a coleta, as amostras são enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), do Governo do Estado, em Salvador, que é responsável pela divulgação dos resultados dos exames do município, após a análise laboratorial das amostras enviadas para o diagnóstico de Covid-19. Foto Reprodução Google

