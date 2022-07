Chega em Jequié o Jão Delivery para você comprar sua bebida geladinha: Baixo App agora mesmo

Agora em Jequié você tem o aplicativo Jão Delivery, para comprar sua bebida geladinha, carne pra churrasco,gelos e muito mais no módulo deu sede. E para quem quer ir além, assim como o JÃO, com o módulo deu fome, você também encontrará diversas opções em alimentação como pizzaria, açaiteria, restaurantes, docerias e porções tudo isso sem preocupação de ir buscá-la.

No auge daquela social entre amigos, você se dirige até o freezer e pá, não tem mais bebida. Ou chegar cansado em casa e ainda ter que fazer janta…

Ou até mesmo quando está juntinho com o crush, na hora de fazer uma pipoquinha para assistir netflixpercebe que acabou a pipoca, não tem refri e que o chocolatinho, aquela pizza deliciosa ou aquela cervejinha gelada que seria a cereja do bolo, já acabou.

Normal, pois vocês não imaginavam que a socialseria tão agradável e duraria tanto tempo.

Nessas horas, fazer a famosa “vaquinha” é fácil, difícil mesmo é encontrar um herói para ir buscá-la, afinal ninguém quer perder o momento, o bate papo, ou clima e também não dá pra arriscar, infringindo as leis de trânsito (se já tiver bebido).

Pensando nisso, o App Jão Delivery chegou na cidade com a proposta de oferecer variedades em bebidas como Cervejas, Energéticos, Refrigerantes, Vinhos e diversos outros segmentos no ramo de alimentação.

E não para por aí, o JÃO também entrega gelo, carvão e petiscos para completar o seu pedido.

Para quem não conhece, o Jão Delivery é um aplicativo de entrega de bebidas geladas. Com milhares de usuários e presente em mais de 50 cidades pelo país, é uma boa alternativa que alia preço baixo, praticidade e comodidade.

Como funciona? Bastam poucos cliques:

1. Escolher em qual empresa quer comprar;

2. Escolher entre cervejas, refrigerantes, sucos, vinhos, chocolates, petiscos, gelo e carvão se precisar);

3. Confirmar seu pedido e aguardar pela entrega

Para Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.jaodelivery

Para Iphone

https://apps.apple.com/us/app/j%C3%A3o-delivery/id1603677566

Expansão

O plano de expansão do aplicativo foi acelerado com a mudança no padrão no consumo causado pela pandemia, que agilizou a tendência de adesão das empresas a aplicativos de delivery. Para se ter uma ideia, com o sucesso e a praticidade, o serviço foi ganhando forças em vários segmentos, inclusive no de bebidas. De acordo com levantamento da Synapcom, líder em inteligência de mercado, especializada em e-commerce, de março a outubro de 2020, o segmento de bebidas alcoólicas no e-commerce teve um crescimento de 960% em volume de vendas.

Cadastre-se ou indique estabelecimentos

Se você tem um negócio em Jequié e quer aumentar suas vendas com o JÃO DELIVERY, essa é a hora de se cadastrar! Seja um dos primeiros negócios da sua cidade a estar presente no aplicativo.

Fique à vontade também para indicar estabelecimentos que você quer ver no JÃO de Jequié. Nossa missão é levar praticidade para os consumidores e mais resultados para os empreendedores!

Comentários no Facebook:

Comentários