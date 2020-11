CHESF abre duas comportas do Lago da Barragem de Pedra e pode abrir mais até Quarta – Feira (25).

Por volta do meio dia de hoje (23), a CHESF abriu duas das comportas do Lago da Barragem de Pedra em Jequié. Em um comunicado da empresa, hoje por volta d 06:00 horas da manhã de hoje (23), o reservatório de pedra alcançou a cota de 223,26 m, com um armazenamento correspondente a 65,71% do volume útil.

No mesmo comunicado, a chesf infomra que hoje (23), a defluência é de (150M3/S), amanhã será de 400M3/s e na quarta-feira será de 500M3/s. Por tanto, as pessoas que gostam de frequentar o Rio de Contas, devem fica atentos nos próximo dias.

