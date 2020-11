CHESF anuncia a diminuição na vazão do Lago da Barragem de Pedra em Jequié

Em comunicado a CHESF informou que vai diminuir a vazão de água do Lago da Barragem de Pedra. Segundo informou a CHESF, hoje a defluência foi de = 350m³/s, amanhã vai diminuir para = 250m³/s e no sábado dia (28), será de 200m³/s. A CHESF salienta que devido as chuvas, continua monitorando diariamente a situação e que pode ter alterações nos valores praticados em função das chuvas na bacia do Rio de Contas.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários