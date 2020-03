Chesf informa que vai aumentar o volume de água da Barragem da Pedra

A Chesf divulgou uma nota informando a real situação dos reservatórios da Barragem da Pedra, em Jequié, e Funil, em Ubatã. Em boletim divulgado no dia 9 de março de 2020, mostra que o lago da Pedra está com mais de 214 metros no volume de água, correspondente a 23,98% do volume útil e a entrada de água no lago é de 120 metro cúbicos por segundo, enquanto a vasão, ou seja, saída de água do lago, está em 6 metros cúbicos por segundo. A Chesf disse ainda que está chovendo muito na bacia do Rio das Contas, com isso aumentou o volume de água no lago de Funil, aumentando assim a defluência para 80 metros cúbicos por segundo sendo necessário a abertura de comportas. A Chesf recomenda aos ribeirinhos para que evitem fazer ocupações nas áreas de planície por conta das inundações. Em Bom Jesus da Lapa, o nível do Rio São Francisco subiu alagando todo o leito e se aproximou das áreas habitadas. Informações Chesf. Foto Reprodução.

