Chocolat Festival Bahia 2024 destaca a excelência dos chocolates da agricultura familiar

A agricultura familiar ganha destaque na 38ª edição do Chocolat Festival Bahia 2024, o maior evento de chocolate e cacau da América Latina, que nesta quinta-feira (18/07) e segue até domingo (21/07), Ilhéus. Marcas como Bahia Cacau, pioneira na fabricação de chocolate da agricultura familiar no Brasil, e Natucoa, com chocolates veganos, apresentarão uma vasta gama de chocolates em barras, bombons e drágeas, com teores de cacau que variam de 35% a 100%.

As marcas da Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidaria da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (Coopfesba) e da Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia (Coopessba) recebem apoio do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Os investimentos são aplicados em assistência técnica e extensão rural (Ater), manejo da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, a acesso a mercado, o que impulsiona na qualidade e na competitividade dos produtos baianos.

A Natucoa chega ao Chocolat Festival Bahia 2024 com o sabor marcante dos produtos feitos a partir do cacau cabruca, proveniente da Mata Atlântica. A marca destacará sua linha vegana de barras de chocolate e drágeas, reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação no setor.

No estande da Bahia Cacau, os visitantes encontrarão barras de chocolate de 20g e 80g com percentuais de cacau variando de 35% a 75%, além de geleias, nibs e bombons com frutas como jaca, cupuaçu, umbu, caju, banana, licuri, café e abacaxi. A marca também oferecerá gotas de chocolate e amêndoas de cacau caramelizadas, mostrando a diversidade e a qualidade dos produtos baianos.

Desenvolvimento Sustentável

A Bahia se destaca não apenas como líder na produção de cacau, mas também como um exemplo de desenvolvimento sustentável e valorização das tradições locais. Com investimentos estratégicos e projetos inovadores, a região cacaueira avança no crescimento social, ambiental e econômico, promovendo melhorias significativas para as comunidades rurais.

O Festival

O Chocolat Festival tem como propósito criar um relacionamento direto entre a cadeia produtiva e o consumidor, expandindo o conhecimento sobre os produtos derivados do cacau e promovendo a indústria, o agronegócio, o turismo e a gastronomia.

Com a participação de diversas marcas e produtores de diferentes regiões do Brasil e do exterior, o evento oferece uma grande exposição e venda de chocolates de origem, premium e gourmet. Além disso, a programação inclui experiências sensoriais, atividades culturais, exposições de arte, cursos, palestras com especialistas nacionais e internacionais, workshops de gastronomia com chefs renomados, fóruns e rodadas de negócios. Informações e Foto: ASCOM/CAR

