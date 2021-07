Churrascaria Delicias & cia recebe prêmio como a melhor do ano em Jequié

Bom cardápio, o melhor feijão tropeiro, promoções especiais e atendimento diferenciado certamente foram os motivos pelo quais o público reconheceram a Churrascaria Delicias & cia como a melhor de Jequié. A churrascaria recebeu o prêmio Melhores do Ano, expedido pela empresa Jaguar publicidades & propagandas, que realizou ampla pesquisa com os moradores entre 11/05 a 18/05 no centro de Jequié.

O Proprietário Thon recebeu o prêmio nesta quinta-feira 01 de julho, e deixou uma mensagem de agradecimento aos seus clientes e admiradores – É com imensa gratidão que recebemos o prêmio melhores do ano. Recebemos o prêmio por sermos eleita a melhor empresa na categoria de churrascaria. Fomos eleita através das pesquisas públicas.

Quando se reúne uma equipe competente é quase certo que os frutos valerão a pena ser colhidos. Superamos todas as expectativas e fomos ainda mais longe que o previsto.

É um orgulho compartilhar com profissionais tão capazes e dedicados. Competência e empenho são das melhores palavras que descrevem cada um. Gratidão pelo reconhecimento do nosso trabalho, fazemos com muito amor e total dedicação para todos os nossos clientes. A cada um que nos elegeram como a melhor, fica aqui o nosso imenso agradecimento. Gratidão a Deus e todos vocês. Muitíssimo obrigado!

@thonsilvachurrascaria

A Churrascaria fica na Urbis, Caminho H, 9 – Jequiezinho próximo a Uesb. Você pode conferir as novidades e promoções na página do Instagram (@thonsilvachurrascaria). Demais informações e reservas de mesa ou eventos pelo telefone (73)98833-5236. Vale lembrar também que o estabelecimento trabalha com marmitex.

