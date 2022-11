Chuva forte pega Jequieenses de supresa na tarde desta quarta-feira (16).

No final da tarde de ontem (16), o seu começou a ficar nublado na cidade de Jequié e não demorou muito para que uma forte chuva caísse na cidade. Em poucos minutos, várias ruas da cidade ficam inundadas. Ruas que acabam alagando todos os anos de chuvas na cidade toda a água que desce do Loteamento Sol Nascente, acaba chegando Largo da Feirinha, chegar até a Avenida Santa Luzia e acaba deixando as imediações do Terminal Rodoviário com muita água.

A Secretaria de Serviços Públicos do município, não esta medindo esforços para fazer a limpeza de vários canais de água pluviais na cidade, desde o início do ano, mas, mesmo com todos esforços alguns morados acabam tendo suas residências invadidas pelas águas. Um dos bairros da cidade onde os moradores sofrem todos os anos, é o bairro do KM 03. Casas são invadidas pelas águas e todos os anos os moradores sofrem com a situação. A previsão é de mais chuva em toda a região. Esperamos que esse ano, tantos moradores não sejam prejudicados, como foi o ano passado, onde centenas de pessoas chegaram a perder tudo nas enchentes. Foto: Jequié Urgente

Comentários no Facebook:

Comentários