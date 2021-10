Chuva rápida e Jequié sofre com os mesmos problemas de décadas

Depois de uma chuva rápida em Jequié, várias ruas e bairros da cidade, voltaram a apresentar os mesmos problemas de anos atrás. Feirinha do Joaquim Romão, Avenida Santa Luzia, Centro de Abastecimento Vicente Grillo, algumas ruas no Mandacaru, fundos do Terminal Rodoviário da cidade e várias outras localidades. Inundação, lojas e casas invadidas pelas águas, moradores correndo contra o tempo para não terem suas residências invadidas pelas águas e outros problemas. Todos os prefeitos que passaram em Jequié nos últimos anos, sempre prometeram acabar com o problema da falta de drenagem e escoamento de águas pluviais da cidade. Mas até a tarde de hoje 12 de Outubro, nada foi visto e só percebemos que todos eles só prometeram e nada fizeram. Esperamos que o atual prefeito de Jequié, Zenildo Brandão, não prometa, chegue como o próprio slogan diz, ” Chegar para resolver”. E vamos acompanhar o desenrolar das possíveis obras. Uma das obras que já está em andamento, é na Rua Ivan José Silveira, Mandaria. O atual prefeito, assim que assumiu a prefeitura, autorizou o início das obras de drenagem. Como ainda faltam, 3 anos e 2 meses até o fim do seu mandato, temos certeza que todos esses problemas serão resolvidos. Assim esperamos e vamos acompanhar.

