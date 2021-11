Chuva rápida que caiu em Jequié deixou comerciantes no prejuízo na Feirinha do Joaquim Romão

O Domingo foi de prejuízo para alguns comerciantes de frutas e verduras da Feirinha do Joaquim Romão. Uma chuva rápida e forte, inundou toda a feirinha e várias frutas e verduras foram levadas pelas águas. Jequié foi destaque no Jornal Nacional, da TV Globo, onde a previsão do tempo, informava uma chuva de 70 mm no final de semana. Realmente a chuva veio. Vários leitores do Jequié Urgente, enviaram fotos e vídeos do alagamento na feirinha do Joaquim Romão.

