Ciclista tem pernas quebradas e dedos amputados depois de atropelamento

Um acidente de trânsito gera indignação entre moradores da cidade de Itiruçu, no Vale do Jiquiriçá. De acordo com o registro da Polícia Militar, o homem de 33 anos, identificado como Jaime Cerqueira estava a bordo de uma bicicleta, parado numa calçada na Rua Galdino Oliveira, próximo ao Conselho Tutelar, quando foi atingido por um carro GM Chevett com placa JNH-2344, que estava transitando pela via por volta das 15h40, quando repentinamente o motorista perdeu o controle da direção e atropelou o rapaz.

Ainda conforme informações da PM, a vítima foi socorrida inicialmente ao Hospital Municipal Pedro Pimentel Ribeiro, sendo transferido ao Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié, sendo submetido a procedimentos depois da constatação fraturas nas duas pernas e perdeu dedos do pé.

A PM realizou buscas pelo condutor do carro, que fugiu do local deixando o veículo, mas sem êxito. O carro e a bicicleta foram removidos ao quartel da PM, em Itiruçu. Nas redes sociais, populares lamentam o caso. Informações: Blog Marcos Frahm

