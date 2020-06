Cidadão denuncia que duas ambulâncias de Jequié estão estacionadas há 15 dias em condomínio residencial em Salvador

Na noite de ontem (04), recebemos um E mail de um cidadão que prontamente se identificou, e nos informou que havia duas ambulâncias estacionadas em um condomínio residencial em Salvador, e já fazia quase duas semanas que ninguém teria ido buscar os veículos. Segundo ele, muitas pessoas em Jequié poderiam está necessitando das ambulâncias e se sentiu no dever de avisar a situação. Os veículos estão no Condomínio Doron em Salvador, e o cidadão inclusive deixou seu nome, contato telefônico e até se dispôs a ajudar a buscar os veículos. Leiam abaixo o E mail na integra deste cidadão. Com a palavra o setor responsável da prefeitura municipal de Jequié.

Gostaria de avisar a Prefeitura de Jequié que essas 2 ambulâncias estão estacionadas e esquecidas no Conjunto Doron em Salvador. Se precisarem de ajuda para localizar podem me ligar que ensinarei como chegar no lugar Como no local não tem nenhuma clínica ou Hospital

ou mesmo cemitério. Acho que esqueceram onde deixaram as ambulâncias guardadas.

Sou Administrador de empresas, sou professor Universitário. Tenho Mestrado em Crítica Cultrural e jamais faria uma denúncia sem fundamento.

