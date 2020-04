Cidade de Barra do Rocha tem Três casos confirmados do Covid-19

O prefeito de Barra do Rocha divulgou na noite desse domingo (05) a confirmação de mais dois casos da covid-19. Na última quarta-feira (01), o município teve o primeiro caso registrado numa paciente que acompanhava uma parente internada no Hospital Geral de Ipiaú. Segundo o boletim de Barra do Rocha, até o momento 8 casos foram notificados, 4 descartados, três confirmados, 1 aguardando resultado e 18 em isolamento social. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Professor Léo conclamou a comunidade a cumprir as medidas preventivas decretadas no município, afim de evitar a proliferação do novo coronavírus (covid-19). Na microrregião, Barra do Rocha e Itagibá ocupam a 2ª posição de municípios com mais números de casos confirmados da covid-19, até o momento. Em terceiro está Ibirataia, com 2 casos. Na primeira posição aparece Ipiaú, com 5 casos confirmados. Informações e Foto: Giro Ipiaú

