Cidade de Ipiaú confirma primeiro caso de coronavírus

Foi confirmado na tarde dessa sexta-feira (27) o primeiro caso do novo Coronavírus. A informação foi divulgada pela secretária de Saúde do Município, Laryssa Dias, durante reunião com comerciantes, no auditório do Colégio Celestina. De acordo com a secretária, a informação foi repassada pelo governador Rui Costa à prefeita Maria das Graças. A Secretaria de Saúde deve divulgar ainda hoje mais detalhes do caso. Segundo apurou o GIRO, a paciente diagnosticada é uma idosa e mora no distrito do Japomirim, separado de Ipiaú por uma ponte sobre o Rio de Contas. Por conta da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus, a prefeitura decidiu adiar a reaberta parcial do comércio de Ipiaú. Até a postagem dessa matéria, a reunião ainda continuava entre os comerciantes e representantes da Prefeitura de Ipiaú. Informações: Giro Ipiaú

Comentários no Facebook:

Comentários