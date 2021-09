Cidade de Ipiaú ganha nova sede da Defensoria Pública do Estado

O mês de setembro começou com novidade para a população ipiauiense que conta a partir de agora com a nova sede da Defensoria Pública do Estado. Inaugurada na última quinta-feira, a unidade atende também a Comarca de Barra do Rocha. Serviços como habeas corpus, divórcio, pensão alimentícia e danos morais serão oferecidos gratuitamente, especialmente à população em situação de vulnerabilidade social.

Enquanto durar a pandemia, o atendimento no local será híbrido, presencial e on-line. Instalada na Rua Antônio Augusto Sá, 46, a unidade é vinculada à 12º Regional da Defensoria, localizada em Jequié. Além de Varga, a defensora Rebeca Lima e Silva também auxiliará na região. A defensora reforça ainda que “ a nova unidade é um importante passo para interiorização do órgão. E para a população, representa um verdadeiro e efetivo acesso à Justiça, porque até a chegada da Defensora Pública, a população não contava com atendimento integral e gratuito”.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários