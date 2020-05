Cidade de Itagibá registra 09 casos de Covid-19

A Prefeitura de Itagibá, através do setor do Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, informou, nesta sexta-feira (01), a confirmação do nono caso de Covid-19 no município. Segundo a secretaria de Saúde, a paciente é uma mulher de 56 anos, moradora da sede de Itagibá. Ela está internada no Hospital Prado Valadares, em Jequié, e todas as pessoas que mantiveram contato com a paciente, estão sendo monitoradas, informou a secretaria.

A Secretaria de Saúde mantém o alerta de que no município já ocorre a transmissão comunitária, quando não se sabe onde a contaminação ocorreu e reforça, que é muito importante manter o distanciamento social e que as pessoas permaneçam dentro de casa. Informou ainda, que todas as medidas de prevenção estão sendo adotadas pela secretaria e pela gestão municipal para evitar o aumento de casos no município”, informou a secretaria. Informações: Giro Ipiaú

