Cidade de Itiruçu tem 10 casos confirmados da Covid-19

O município de Itiruçu, que até então não apresentava avanço do coronavírus, com 04 casos registrados desde o início da pandemia, agora já somam 10 infectados pela doença, conforme boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura, na noite de ontem (5).

Dos 10 casos confirmados, 04 são considerados recuperados pela Secretaria Municipal de Saúde. A cidade segue com barreira sanitária na principal via de acesso para restringir o acesso de pessoas e mesmo com as restrições os casos começam a aumentar em Itiruçu. Informações: Blog Marcos Frahm

