Cidade de Jitaúna tem 05 casos confirmados de Covid-19

Quase dois meses após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Médio Rio de Contas, a doença afeta fortemente o território, com mais de 200 casos, inclusive registro de mortes, sobretudo em Jequié e Ipiaú, municípios com maior número de casos na região. Agora, Jitaúna também enfrenta à pandemia, com o registro do 5º caso na manhã desta sexta-feira (08).

Em vídeo publicado na rede social, o prefeito Patrick Lopes e a secretária de Saúde do município, Patrícia Lopes, confirmaram mais um caso da Covid-19, e revelaram a primeira morte.

O paciente era um homem de 50 anos, e que possuía comorbidades (era diabético, hipertenso, histórico de acidente vascular cerebral sem seqüelas) e estava internado no Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié, onde faleceu.

Dentre os casos confirmados, um foi importado de outro município, três foram constatados por meio do teste rápido, além do óbito registrado. Outros casos, considerados suspeitos, estão em isolamento domiciliar. Foto Reprodução

