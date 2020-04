Cidade de Maracás tem primeiro caso de Covid-19 confirmado

A Cidade de Maracás confirmou o 1º caso de coronavírus. De acordo com informações da prefeitura, a paciente é uma mulher de 37 anos que esteve em São Paulo e retornou para Maracás, sendo orientada em sua chegada o isolamento voluntário, mas depois de alguns dias começou sentir sintomas leves da doença, sendo atendida no Centro de Referência para sintomáticos respiratórios em Maracás. O Caso foi notificado e colocado em isolamento obrigatório e agendado o teste rápido a partir do 7 (sétimo) dia do início dos sintomas.

A cidade tem em seu boletim 18 pessoas testadas como negativos para COVID-19 e 04 aguardando coleta e/ou resultados. No entanto, a divulgação da confirmação do caso e de 01 recuperado, gerou revolta na cidade, pois a gestão não foi transparente ao divulgar a pessoa com sintomas de covid-19. Foi preciso passar 14 dias para que houvesse uma divulgação. Informações: Itirucuonline

