CIPE-CENTRAL Apreende droga em apoio rodoviário em Jequié

No início da tarde de ontem (25), uma guarnição da CIPE-CENTRAL, com apoio do 19ºBPM, abordaram um veículo que estava com 03 pessoas. Ao fazerem a revista geral, os policiais encontraram aproximadamente 500 comprimidos análogos a Ecstasy, 01 Kg de substância análoga a cocaína em tabletes. Todo o material e as pessoas envolvidas, foram apresentadas no complexo policial de Jequié.

