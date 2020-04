CIPE-CENTRAL E CETO prendem dois indivíduos com droga e arma em Jequié

No 5° dia da Operação Pacto Pela Vida na cidade de Jequié, as guarnições da CIPE Central e da CETO/19° BPM, em rondas no bairro do Pau Ferro, na Av Teixeira de Freitas, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita que tentaram de imediato evadir da localidade, sem êxito. Com os dois meliantes foram encontrados 03 (três) petecas de substância análoga a cocaína e uma trouxa de substância análoga a maconha, além de R$ 339,00 reais em espécie. Os militares encontram em um terreno baldio mais 97 petecas de substância análoga a maconha além de vários sacos plásticos e em outra sacola foram encontrados mais 32 (trinta e duas) petecas de substância análoga a cocaína e duas balanças de precisão. Informações e Foto: PMBA

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários